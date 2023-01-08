Dursun Özbek Açıklaması

Başkan Özbek, sponsorluğun önemine değindikten sonra Kemerburgaz'da yapılması planlanan kurulum hakkında konuştu. "Bankalar Birliği'nden çıkmak için ilk adımı atacağız. Mecidiyeköy projemiz Florya ve Kemerburgaz projelerimize ivme kazandırması açısından çok önemli."

"LEO proje adı"

"Projemizin adı Leo olacak. Galatasaray'da bize yakışan aslana benzer bir proje olacak. Tüm Galatasaray taraftarları bu projeyi bir yatırım fırsatı olarak değerlendirmeli.

"Kesin bir rakam veremiyoruz"

"Ortalama yatırım tutarı 100-150 milyon TL civarında Fiyatlar sık ​​sık değişiyor. Kesin bir rakam veremiyoruz. Çok güzel ve önemli bir Residence olacak. İyi değerlendireceğiz. Planı ve yönetim sistemi herkes tarafından tercih edilecek bir gayrimenkul betbetco olacak ve hepimiz için bir yatırım fırsatı olacak. Ağabeyim Erden Timur hem maddi hem de proje konusunda bana çok destek oldu.

Bankalar Birliği Açıklaması

"Galatasaray'ın mali yapısının güçlenmesi, banka birlikleri sözleşmesi kapsamındaki kredi yükümlülüklerimizin bir kısmının ödenmesini kolaylaştıracak. Nevita CEO'su Faruk Akbal, tamamlanacak proje hakkında da konuştu. 1 milyar TL bekleniyor. Sadece konut kısmıdır.Ticari alan da mevcuttur. Birden çok getiri sağlayan alanlar da vardır. Konutta 1 milyar TL yabancı yatırımcıdan gelecek. "

"En az 1 milyar lira..."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek proje hakkında bilgi verdi. Özbek, "En az 1 milyar liradan bahsediyoruz, sadece taze. Konaklama ücreti Galatasaray Spor Kulübü tarafından karşılanacaktır. Büyük katkı sevgili Erden. Harcandıktan sonra Galatasaray'ın kasasına giren para miktarı en az 1 milyar lira oldu. Satış tamamlanır tamamlanmaz sizi betbetco giriş bilgilendireceğiz. Dikkatli olacağız. Emlak sektörünün inişleri ve çıkışları vardır. Maliyetler de gelir ve gider. Gayretlerimizle Galatasaray'a fayda sağlamak istiyoruz.

"Florya projesinde sona yaklaşıyoruz"

Mecidiyeköy'ün de projeleri var. İnşaat çoktan başladı. Kemerburgaz, Galatasaray'ın geleceğini hazırlıyor. Florya projesinin sonuna geliyoruz. Borçlarımız Florya projesi tarafından kapatılacak. Ayrılan borçlar ödenmeyecek. 25-30 yıl finansal olarak bağımsız olacağız. Dünya Kupası nedeniyle lig hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, çalışmaların ilk etabını İstanbul'da tamamladı. Sarı-Lacivertliler, İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile hazırlık maçları oynadı. Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadı'nda Vallecano'yu 3-1 ve Villarreal'i 2-1 yendi.