2. Çocuk Hakları Çalıştayı Düzce Barosu ev sahipliğinde gerçekleşti

Karadeniz Baroları tarafından düzenlenen 2. Çocuk Hakları Çalıştayı 19 Baronun Çocuk Hakları Komisyonu üyelerinin katılımı ile Düzce Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Çalıştay’a katılımcı komisyon üyelerinin yanı sıra...

Karadeniz Baroları tarafından düzenlenen 2. Çocuk Hakları Çalıştayı 19 Baronun Çocuk Hakları Komisyonu üyelerinin katılımı ile Düzce Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çalıştay’a katılımcı komisyon üyelerinin yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Av. Filiz Saraç, Trabzon Barosu Başkanı ve TÜBAKKOM dönem sözcüsü Av. Sibel Suiçmez, Gümüşhane –Bayburt Bölge Baro Başkanı Av. Serkan Pekmezci, Sinop Baro Başkanı Av. Hicran Kandemir ve Bilecik Baro Başkanı Av. Halime Aynur katıldı.

Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay ile TBB Yönetim Kurulu üyesi Av. Filiz Saraç’ın konuşmalarının ardından başlayan Karadeniz Baroları 2. Çocuk Hakları Çalıştayı’da ilk olarak Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi üyesi Av. Şadan Tutumlu’nun “Çocuk İşçiliği ve Emeğinin Sömürülmesi” konulu sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra katılımcı barolar ile çocuk işçiliğinin önlenmesi noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başta bölgemiz olmak üzere çocuk haklarına ilişkin sorunlar ve çözümlerinin tartışılması amacıyla ikincisi düzenlenen Karadeniz Baroları Çocuk Hakları Çalıştayı’na, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi barolarından da katılım sağlanmakla, ülke genelindeki sorunların bir bütün halinde ele alınması yönünden Çalıştay’da olumlu sonuçlar elde edildi.

Özellikle yaklaşan fındık sezonu itibarıyla tarımda mevsimlik olarak çalıştırılan çocuk işçiliğinin önlenmesi bakımından alınabilecek tedbirler hakkında ve medyada, turizm sektöründe ve sanayi sitelerinde çalıştırılmak suretiyle istismara uğrayan çocuklara ilişkin Barolar ve TBB nezdinde yapılabilecek girişimlerin görüşüldüğü Çalıştay’a ilişkin Sonuç Bildirgesi hazırlanmış olup, Temmuz ayında düzenlenecek Çalıştay’ın Samsun Barosu’nun ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.