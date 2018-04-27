2017 yılında 38 milyon 620 bin turist ağırladık

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci, “2017 yılında ülkemizi 38 milyon 620 bin turist ziyaret etmiş ve bu faaliyetlerde ülke ekonomimiz 26 milyar 283 milyon...

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci, “2017 yılında ülkemizi 38 milyon 620 bin turist ziyaret etmiş ve bu faaliyetlerde ülke ekonomimiz 26 milyar 283 milyon dolarlık bir gelir elde etmiştir” dedi.

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde Gazi Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “17. Geleneksel Turizm Sempozyumu” Üniversitemiz Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Sempozyum Koordinatörü ve Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci “Ülkemiz gerek ekonomik gerekse insan niteliği açısından dünyanın en dinamik ve gelişime açık ülkelerinden birisidir. Dünya ekonomileri arasında turizmin payı hiç kuşkusuz çok fazladır. TÜİK kaynaklı istatistiklere baktığımızda 2017 yılında ülkemizi 38 milyon 620 bin turist ziyaret etmiş ve bu faaliyetlerde ülke ekonomimiz 26 milyar 283 milyon dolarlık bir gelir elde etmiştir” diyerek turizmin önemine vurgu yaptı.

Sempozyumun temel amacına değinen Doç. Dr. Muammer Mesci, sempozyum ile bilim dünyasına katkıda bulunulmasını ve bölge turizminin mevcut potansiyelinin belirlenerek geliştirilmesine fayda sağlanacağını belirterek sözlerini sonlandırdı.

Düzce önemli bir merkez

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bölgemizin eko turizm, kültür ve deniz turizmi açısından çok önemli bir alan olduğunu dile getirerek sağlık turizmi alanında ise elverişli bir ortama sahip olduğunu belirtti.

Düzce Üniversitesi’nin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Bölgemizin tıbbi bitki yetiştiriciliği ve eko köy projelerinin desteklenmesi bölgemizde turizmin gelişmesi açısından çok önemli olacağını düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyor ve başarılı bir sempozyum olmasını temenni ediyorum” dedi.

Düzce’de turizmi canlandırmak için çalışıyoruz

Vali Dr. Zülkif Dağlı, Düzce’de turizmi canlandırmak için birçok projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade ederek “Doğa temelli sürdürülebilir ve bütüncül bir yaklaşımla ilk defa bir ilimizde Avrupa Birliği gözetiminde; Turizm Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte bütüncül bir yaklaşımı Düzce İlimizde başlatıyoruz. Bu projenin temelinde turizm yatırımcısını ve turistleri ilimize kazandırmak yer almaktadır” dedi.

Proje ile ilgili çalışmaların bir yıldır devam ettiğini ve artık son aşamada olduğunu vurgulayan Vali, konum itibariyle Düzce’nin büyük bir nüfus kitlesine yakın olduğunu ifade ederek Düzce’nin 25 milyonun üzerinde bir nüfusa hitap eden bir yapı ve konuma sahip olduğunu dile getirdi. Konuşmasının ardında Zülkif Dağlı’ya Rektör Çakar tarafından plaket ve katılım belgesi takdim edildi.

Açılış ve protokol konuşmalarından sonra Prof. Dr. Orhan Batman moderatörlüğünde “Kreşe Giden 2-6 Yaş Arası Çocukların Ailelerin Tatil Kararları Üzerindeki Etkisi: Akçakoca Örneği” başlıklı sunumu ile Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Yıldırım ve “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Turizm Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme” konulu sunumuyla ise Öğr. Gör. Özlem Ak dinleyenleri bilgilendirdi. Sunumların ardından konuşmacılara Vali Dr. Zülkif Dağlı ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen oturumlarla devam eden sempozyumda 40 adet sempozyum bildirisi sunuldu.