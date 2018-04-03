3 Bant bilardo kupası Savaş Bulut’un

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo Federasyonu Düzce İl Temsilciliğinin düzenlediği 3 Bant Bilardo Kupası 3 gün sürerken, 32 sporcunun mücadelesi nefes kesti.Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, bilardo...

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo Federasyonu Düzce İl Temsilciliğinin düzenlediği 3 Bant Bilardo Kupası 3 gün sürerken, 32 sporcunun mücadelesi nefes kesti.

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, bilardo sporunun yeniden canlanması ve tercih edilen spor olması için turnuvalara büyük destek veriyor. Bu çerçevede, 3 Bant Bilardo Kupası Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi Savaş Bulut Bilardo Salonunda düzenlendi. 3 gün süren bilardo turnuvasına 32 sporcu katıldı.

Başa baş geçen müsabakaların sonunda finalde rakibi Muzaffer Kahraman’ı 30-17 yenen Savaş Bulut kupanın sahibi oldu. Mehmet Kocabaş ve Şamil Özçelik ise turnuvayı üçüncü tamamladılar.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün bilardoculara kurs, antrenman ve turnuva yapabilmeleri için açtığı bilardo salonu büyük beğeni topladı. Usta bilardocu Savaş Bulut, ”Biz bilardocular olarak böyle bir salonun açılmasında emeği olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci’ye çok teşekkür ederiz. Antrenman yapabileceğimiz, Türkiye ve Dünya Şampiyonasına hazırlanacağımız bu salonda bizlere tüm imkanlar sağlanıyor. Düzce’de bilardoya ilgi çok fazla. Gençlerin ve çocukların buraya gelerek kursa katılmaları önemli. Üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız. Tekrar bu salonu Düzce’ye kazandıran herkese çok teşekkür ederiz” dedi.