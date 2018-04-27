4. bereket festivali çalıştay ile başlayacak

Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile düzenlenen 4. Düzce Otları Tyche Bereket Festivali Düzce Ot Çalıştayı 2-3 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Düzce Otları, Doğa ve sağlık ve Doğa, Ekolojik Turizm ve Tarih panellerinin yanı sıra 3 farklı serginin de açılışı yapılacak. Atölye çalışmalarında ise Derler ki Kasnak Atölyesi, Yemeklik ve Tıbbı Bitkileri Tanıma Atölyesi ve Prusias ad Hypium Antik Kenti Kazısı Bulguları Atölyesi ile katılımcılar farklı deneyimlere tanık olacak. Katılımcılar ayrıca Refika Kadıoğlu ve Güneşin Aydemir ile ’Kaz Dağlarından Kaçkar Dağlarına; Müzik, Masal, İnsan’ konulu topluluklar içinde müzik, şarkı, dans, masal yoluyla deneyim aktaran seminerimsi performans, performansımsı seminer olarak da tanımlanan İnformans gösterisini izleyecek.