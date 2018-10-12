DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 12:17

Adige Devlet Üniversitesi Düzce ile bağlarını güçlendirdi

Düzce Üniversitesi’nin konuğu olan Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago, programının ikinci ve son gününde Düzce’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.Düzce programının ilk gününde Düzce Üniversitesi’ni ziyaret eden...

Adige Devlet Üniversitesi Düzce ile bağlarını güçlendirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Düzce Üniversitesi’nin konuğu olan Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago, programının ikinci ve son gününde Düzce’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Düzce programının ilk gününde Düzce Üniversitesi’ni ziyaret eden ederek Mevlana Değişim Programı Protokolü ile Botanik Bahçeleri Araştırma Projesi Protokolü imzalayan konuk rektör Prof. Dr. Rashid Hunago, ikinci günkü programına Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyarete ederek başladı. Ziyarette, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve beraberindeki heyet de yer aldı.

Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago’nun Düzce’de bulunmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Adige Cumhuriyeti ile ülkemizin yakın kültürel bağları olduğunu ifade etti. Adige Devlet Üniversitesi’nin çalışmaları ve Düzce Üniversitesi ile iş birliği konularında bilgi alan Dr. Zülkif Dağlı, yapılacak ortak projelerin önemine vurgu yaptı. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde devam eden ziyaret, iyi niyet ve başarı temennileri ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

Valilik ziyaretinin sonrasında Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve beraberindeki heyet, Düzce’de Çerkez vatandaşların yaşadığı Köprübaşı Ömer Efendi köyüne ziyarette bulundu. Adige Kültür Evi Derneği’ni ziyaret eden konuk heyet, bir süre köy sakinleriyle sohbet etti. Sonrasında Adige Kültür Evi Derneği’nde Düzce Üniversitesi ve Adige Devlet Üniversitesi arasında eğitim alanına yönelik stratejik ortaklık konusunda protokol imzalandı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago tarafından imzalanan protokol, iki üniversite arasındaki ortak lisans ve lisans üstü programlarını geliştirme imkanına katkı sağlayacak.

Protokolün ardından Türk ve Çerkez yemeklerinin yer aldığı özel bir restoranın açılışını gerçekleştiren Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve konuk misafirler, Köprübaşı Ömer Efendi köyünden ayrılarak programlarını tamamladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku