Adige Devlet Üniversitesi Düzce ile bağlarını güçlendirdi

Düzce Üniversitesi’nin konuğu olan Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago, programının ikinci ve son gününde Düzce’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.Düzce programının ilk gününde Düzce Üniversitesi’ni ziyaret eden...

Düzce Üniversitesi’nin konuğu olan Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago, programının ikinci ve son gününde Düzce’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Düzce programının ilk gününde Düzce Üniversitesi’ni ziyaret eden ederek Mevlana Değişim Programı Protokolü ile Botanik Bahçeleri Araştırma Projesi Protokolü imzalayan konuk rektör Prof. Dr. Rashid Hunago, ikinci günkü programına Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyarete ederek başladı. Ziyarette, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve beraberindeki heyet de yer aldı.

Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago’nun Düzce’de bulunmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Adige Cumhuriyeti ile ülkemizin yakın kültürel bağları olduğunu ifade etti. Adige Devlet Üniversitesi’nin çalışmaları ve Düzce Üniversitesi ile iş birliği konularında bilgi alan Dr. Zülkif Dağlı, yapılacak ortak projelerin önemine vurgu yaptı. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde devam eden ziyaret, iyi niyet ve başarı temennileri ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

Valilik ziyaretinin sonrasında Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve beraberindeki heyet, Düzce’de Çerkez vatandaşların yaşadığı Köprübaşı Ömer Efendi köyüne ziyarette bulundu. Adige Kültür Evi Derneği’ni ziyaret eden konuk heyet, bir süre köy sakinleriyle sohbet etti. Sonrasında Adige Kültür Evi Derneği’nde Düzce Üniversitesi ve Adige Devlet Üniversitesi arasında eğitim alanına yönelik stratejik ortaklık konusunda protokol imzalandı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago tarafından imzalanan protokol, iki üniversite arasındaki ortak lisans ve lisans üstü programlarını geliştirme imkanına katkı sağlayacak.

Protokolün ardından Türk ve Çerkez yemeklerinin yer aldığı özel bir restoranın açılışını gerçekleştiren Adige Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid Hunago, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve konuk misafirler, Köprübaşı Ömer Efendi köyünden ayrılarak programlarını tamamladı.