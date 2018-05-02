Ak Parti Düzce milletvekili aday adayı Zafer Gündüz;

AK Parti Düzce Milletvekili Aday adayı iş adamı Zafer Gündüz Düzce için hedeflerini açıkladı. Projeleri ile diğer aday adaylarından bir adım öne çıkmayı başardı.Düzce için akademik çalışma yaptırıyoruz ve hedefimiz Düzce’yi marka...

AK Parti Düzce Milletvekili Aday adayı iş adamı Zafer Gündüz Düzce için hedeflerini açıkladı. Projeleri ile diğer aday adaylarından bir adım öne çıkmayı başardı.

Düzce için akademik çalışma yaptırıyoruz ve hedefimiz Düzce’yi marka şehir yapmak diyen Gündüz, “Düzce’nin yaşanabilir bir kent olması için yapılaşma noktasında önemli fikirleri olduğunu söyledi. Düzce’yi değerli bir elmasa benzeten Gündüz elimizde çok değerli bir elmas var ancak bu elması pazarlayamıyoruz” dedi.

Düzce’nin bacasız sanayi olarak adlandırılan Turizmde ön plana çıkması için öncelikle alt yapı çalışmasının yapılması gerektiğini belirten Gündüz, önce turisti ardından da yatırımcıyı çekecek çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Düzce’nin doğal zenginliklere sahip nadide bir kent olduğuna vurgu yapan Gündüz, “Aynı gün içinde yaylaya çıkıp serin havanın tadını çıkarabilir aynı gün denize inip sıcak havada denizin keyfini sürebilirsiniz. Böyle bir imkan bir çok ilde yok. Bizim hedefimiz Düzce’mizi ön plana çıkartarak bu noktada adımlar atabilmek. Bunun için de projelerimizi hazırladık” dedi.

Düzce’nin merkezinde daha çok yeşil alan ve çocuk oyun alanları olmasını arzuladığını belirten Gündüz, Düzce Belediyesi’nin bu alanda yaptığı çalışmaların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Güzdüz, konuşması şu sözlerle tamamladı; “Düzce’mizin daha da gelişmesi adına hazırladığımız projeler bizi heyecanlandırıyor. İnşallah seçilir Milletvekili olursak, tüm mesaimizi Düzce’miz için harcayacağız.”