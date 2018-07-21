DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:18

Akçakoca Çınar Caddesinde kan bağışı

Kızılay Düzce Kan Merkezi tarafından Akçakoca Çınar Caddesinde kan bağışı kampanyası başlattı.Düzce’nin Akçakoca İlçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Akçakoca’da Turistlerin eğlendikleri...

Akçakoca Çınar Caddesinde kan bağışı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kızılay Düzce Kan Merkezi tarafından Akçakoca Çınar Caddesinde kan bağışı kampanyası başlattı.

Düzce’nin Akçakoca İlçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Akçakoca’da Turistlerin eğlendikleri Çınar caddesinde kızılaya kan bağışı onlarca turistin ilgisini çekti. Yetkililer Kan toplama işleminin periyodik zamanlarda devam ettiğini belirterek "Vatandaşlarımız kan kampanyasına ilgi gösteriyor. Ayrıca bağış yapan vatandaşlarımızın şayet bir rahatsızlıkları varsa telefon ve e-mail yoluyla bildiriyoruz. Çünkü kanları Ankara’ya tahlillere gidiyor" şeklinde konuştular.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku