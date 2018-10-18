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18 Ekim 2018 Perşembe 11:23

Akçakoca emin adımlarla ilerliyor

Akçakoca’yı daha modern ve yaşanabilir bir kent haline getirme yolunda hizmet üreten Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’nin hayata geçirmiş olduğu bir çok projeyle daima örnek gösterilen sayısız başarıya imza attı.Gelecek nesillere güzel...

Akçakoca emin adımlarla ilerliyor
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Akçakoca’yı daha modern ve yaşanabilir bir kent haline getirme yolunda hizmet üreten Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’nin hayata geçirmiş olduğu bir çok projeyle daima örnek gösterilen sayısız başarıya imza attı.

Gelecek nesillere güzel bir Akçakoca armağan etmek için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Akçakoca’yı daha modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek ve vatandaşlarımızın ile çocuklarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına ekip arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Hayata geçireceğimiz bir birinden önemli projelerimizle farkımızı bir kez daha ortaya koyarak, vatandaşlarımıza daha aydınlık bir gelecek ve mutlu yarınlar için yolumuza devam ediyoruz” diye ifade etti.

İlçede hizmet vermeye başlayan projelerin yanında, çalışmaları devam eden mega projeler de son hızla ilerliyor. Bu çalışmalar kapsamında Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkının yıl sonuna kadar bitirilip hizmete açılması için ekipler zaman mefhumu gözetmeksizin yoğun bir çalışma sürdürüyor.
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