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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:43

Akçakoca Sakin Şehir olma yolunda adımlar atıyor

Akçakoca’nın Cittaslow (Sakin Şehir) olma yolunda önemli bir atıldı.Düzenlenen törende MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Suat Madenci sözleşmeyi birlikte imzaladılar. Sözleşme uyarınca MARKA’nın...

Akçakoca Sakin Şehir olma yolunda adımlar atıyor
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Akçakoca’nın Cittaslow (Sakin Şehir) olma yolunda önemli bir atıldı.

Düzenlenen törende MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Suat Madenci sözleşmeyi birlikte imzaladılar. Sözleşme uyarınca MARKA’nın 2018 yılı Temmuz-Ağustos dönemleri teknik destek kapsamında Akçakoca Belediyesi tarafından hazırlanan “Akçakoca Cittaslow yolunda” isimli proje mali destek almaya hak kazanmış oldu.
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