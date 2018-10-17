Akçakoca Sakin Şehir olma yolunda adımlar atıyor

Düzenlenen törende MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Suat Madenci sözleşmeyi birlikte imzaladılar. Sözleşme uyarınca MARKA’nın 2018 yılı Temmuz-Ağustos dönemleri teknik destek kapsamında Akçakoca Belediyesi tarafından hazırlanan “Akçakoca Cittaslow yolunda” isimli proje mali destek almaya hak kazanmış oldu.

Akçakoca’nın Cittaslow (Sakin Şehir) olma yolunda önemli bir atıldı.Düzenlenen törende MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Suat Madenci sözleşmeyi birlikte imzaladılar. Sözleşme uyarınca MARKA’nın...

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