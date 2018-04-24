DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 12:43

Akçakoca’da ağaç kesme boylama eğitimi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünün “Ağaç Kesme ve Boylama Operatörlüğü...

Akçakoca'da ağaç kesme boylama eğitimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünün “Ağaç Kesme ve Boylama Operatörlüğü (AKBO)” eğitimleri verildi.

5 kooperatiften toplam 30 kişiye, İşletme Şefi Gökçe Yeşildağ tarafından toplam 56 saat Ağaç kesme boylama, sürütme taşıma ve iş güvenliği konularında ayrıntılı teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.

Yapılan bu eğitimler ile Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan Orman Köylülerinin ve Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin orman emvali istihsal çalışmalarında daha bilinçli, daha verimli ve daha sağlıklı çalışmalarının amaçlandığı bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku