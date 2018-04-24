Akçakoca’da ağaç kesme boylama eğitimi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünün “Ağaç Kesme ve Boylama Operatörlüğü...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünün “Ağaç Kesme ve Boylama Operatörlüğü (AKBO)” eğitimleri verildi.

5 kooperatiften toplam 30 kişiye, İşletme Şefi Gökçe Yeşildağ tarafından toplam 56 saat Ağaç kesme boylama, sürütme taşıma ve iş güvenliği konularında ayrıntılı teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.

Yapılan bu eğitimler ile Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan Orman Köylülerinin ve Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin orman emvali istihsal çalışmalarında daha bilinçli, daha verimli ve daha sağlıklı çalışmalarının amaçlandığı bildirildi.