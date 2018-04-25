Akçakoca’da gün batımı büyük ilgi görüyor

Karadeniz kıyısı Akçakoca’da gün batımı esnasında güneşin denize yansıyan görüntüsü tablo gibi manzara oluşturuyor. Gün batımıyla Akçakoca Balıkçı Barınağı eşsiz güzelliğiyle kartpostallık manzara oluştruyor. Gün batımını izlemek için liman çevresinde bir araya gelen vatandaşlar gün batımının fotoğraflarını çekerek hatıralarına ekliyorlar.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.