Akçakoca ‘da havanın ısınmasıyla birlikte akşam vakti gün batımı izleyenlere keyif veriyor.Karadeniz kıyısı Akçakoca’da gün batımı esnasında güneşin denize yansıyan görüntüsü tablo gibi manzara oluşturuyor. Gün batımıyla Akçakoca Balıkçı Barınağı eşsiz güzelliğiyle kartpostallık manzara oluştruyor. Gün batımını izlemek için liman çevresinde bir araya gelen vatandaşlar gün batımının fotoğraflarını çekerek hatıralarına ekliyorlar.
Akçakoca’da gün batımı büyük ilgi görüyor
Akçakoca ‘da havanın ısınmasıyla birlikte akşam vakti gün batımı izleyenlere keyif veriyor.Karadeniz kıyısı Akçakoca’da gün batımı esnasında güneşin denize yansıyan görüntüsü tablo gibi manzara oluşturuyor. Gün batımıyla Akçakoca...