Akçakoca’da çuhalı sahilinde plaj voleybolu sezonu başladı.Havaların ısınmasıyla birlikte Akçakoca sahillerinde sosyal yaşam alanlarında hareketlilikler arttı. Havaların ısınmasını fırsat bilen ve byük çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gruplar, Akçakoca sahillerinde plaj voleybolu sezonunu açtılar. Akşam saatlerinde sahile inen gençler, oluşturdukları takımlar ile çeşitli maçlar yapılarak eğlenceli dakikalar geçiriyorlar.
Akçakoca’da plaj voleybolu sezonu başladı
Akçakoca’da çuhalı sahilinde plaj voleybolu sezonu başladı.Havaların ısınmasıyla birlikte Akçakoca sahillerinde sosyal yaşam alanlarında hareketlilikler arttı. Havaların ısınmasını fırsat bilen ve byük çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin...