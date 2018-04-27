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27 Nisan 2018 Cuma 10:58

Akçakoca’da plaj voleybolu sezonu başladı

Akçakoca’da çuhalı sahilinde plaj voleybolu sezonu başladı.Havaların ısınmasıyla birlikte Akçakoca sahillerinde sosyal yaşam alanlarında hareketlilikler arttı. Havaların ısınmasını fırsat bilen ve byük çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin...

Akçakoca'da plaj voleybolu sezonu başladı
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Akçakoca’da çuhalı sahilinde plaj voleybolu sezonu başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Akçakoca sahillerinde sosyal yaşam alanlarında hareketlilikler arttı. Havaların ısınmasını fırsat bilen ve byük çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gruplar, Akçakoca sahillerinde plaj voleybolu sezonunu açtılar. Akşam saatlerinde sahile inen gençler, oluşturdukları takımlar ile çeşitli maçlar yapılarak eğlenceli dakikalar geçiriyorlar.
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