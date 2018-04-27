Akçakoca’da plaj voleybolu sezonu başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte Akçakoca sahillerinde sosyal yaşam alanlarında hareketlilikler arttı. Havaların ısınmasını fırsat bilen ve byük çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gruplar, Akçakoca sahillerinde plaj voleybolu sezonunu açtılar. Akşam saatlerinde sahile inen gençler, oluşturdukları takımlar ile çeşitli maçlar yapılarak eğlenceli dakikalar geçiriyorlar.

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