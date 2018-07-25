Akçakoca’ya Fındık Entegre tesisi

Akçakoca Organik Gıda Üreticileri Kooperatifi, Akçakoca’da üretilen yılık 25 bin ton fındığı işleyip pazarlamak amacıyla kolları sıvadı. Döngelli köyünde kurulması planlanan tesisin tanıtım toplantısında konuşan Ulusal Fındık Konseyi yönetim kurulu üyesi Levent Başaran, proje üzerine yıllardır çalıştıklarını Akçakoca fındığını marka yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Akçakoca Organik Gıda Üreticileri Kooperatifi tarafından Akçakoca Belediyesi Konferans salonunda organize edilen toplantıda, Akçakoca’nın Döngelli köyüne kurulacak ve içinde fındık entegre tesisi, yöresel ürünler ile doğal köy ürünlerinin satış ve pazarlamasının yapılacağı Döngelli Fındık Entegre Projesinin Tanıtımı yapıldı.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, eski başkan Fikret Albayrak, AK Parti İlçe Başkanı Dergah Akça ile kooperatif üyelerinin katıldığı Toplantıda birer konuşma yapan kooperatif başkanı Ahmet Cesur, kendi ürünümüze sahip çıkmazsak birileri gelir kendi fındığımızın üzerine çöreklenir derken; Ulusal Fındık Konseyi yönetim kurlu üyesi, Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Başaran ise, kooperatifin bir paydaşı olarak yıllardır üzerine çalıştıkları projeyi uygulama aşamasına getirdiklerini söyledi.

Projenin sunumunu yapan Ulusal Fındık Konseyi yönetim kurulu üyesi ve Akçakoca Ziraat Odası başkanı Levent Başaran, kooperatifi kurmalarındaki esas amacın Akçakoca fındığını marka yapmak; hem içi ve hem de dış piyasada Akçakoca fındığının doğrudan satışı yaparak bölgeye katma değer sağlamak olduğunu söyledi. Bu amaca ulaşmak için yıllar önce kooperatif kurduklarını söyleyen Başaran, belli aşamalardan sonra işin yatırım aşamasına geldiklerini söyledi.

Akçakoca’da kurulması planlanan fındık işletme, paketleme ve depolama tesisi ile paketlenmiş fındık ve fındık ezmesi gibi satışa hazır ürün elde etmek, istihdam yaratma, organik fındığı işlenerek katma değeri yüksek sanayi ürününe dönüştürülmesi suretiyle bölge ekonomisine katkı sağlamak ve kırsal kalkınmanın etkin bir şekilde sağlanması amaçlamaktadır.

Tesis Akçakoca Düzce karayolu üzeri Dögelli köyü Akçakoca Bölge Trafik denetleme müdürlüğünün karşısında Döngelli köyü tüzel kişiliğine ait 12,5 dönüm araziye kurulacağını söyleyen Başaran arazinin 25 yıllığına köy tüzel kişiliğinden kiralandığını söyledi.

2 milyon Türk lirası bedelli projenin yüzde 50’sinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan hibe olarak alındığını geriye kalan yüzde 50’lik yatırı bedelini de kooperatif üyelerinin karşılayacağını söyledi.

Levent Başaran, yapılan sunumun sonunda üyelerin sorularını cevapladı.