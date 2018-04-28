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28 Nisan 2018 Cumartesi 09:48

Altunçay Göleti inşaatı için sözleşme imzalandı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Altunçay sulama göleti için yüklenicisi firma ile sözleşmemiz imzalandığını açıkladı.Başkan Yemenici, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, Düzce İlindeki tarıma elverişli verimli arazilerin sulanmasına...

Altunçay Göleti inşaatı için sözleşme imzalandı
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Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Altunçay sulama göleti için yüklenicisi firma ile sözleşmemiz imzalandığını açıkladı.

Başkan Yemenici, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, Düzce İlindeki tarıma elverişli verimli arazilerin sulanmasına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirterek ’’1850 dekar zirai alanın sulanmasını temin edecek ve çiftçilerimize yıllık 1 milyon 300 bin TL zirai gelir artışı sağlayacak olan Düzce Akçakoca Altunçay Göleti İnşaatı işine ait Sözleşme, 27 Nisan 2018 tarihinde DSİ 5. Bölge Müdürümüz Dr. Murat Alp ile yüklenici Hacı Tutumlu İnşaat girişimi arasında imzalanmıştır. Düzce Akçakoca Altunçay Göleti İnşaatı işi kapsamında; Temelden yüksekliği 32,80 metre olan gölet inşaatı yaptırılacaktır’’ dedi.
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