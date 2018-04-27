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27 Nisan 2018 Cuma 15:29

Amfi tiyatro kendini bilmezlerin yazı tahtası oldu

Akçakoca’da sahilindeki amfi tiyatronun yazılan duvar yazıları ile kirletilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.Akçakoca sahilindeki Fedai Karabıyık parkı içinde bulunan mini anfi tiyatro, kimliği belirsiz şahıslar tarafından yazı tahtasına...

Amfi tiyatro kendini bilmezlerin yazı tahtası oldu
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Akçakoca’da sahilindeki amfi tiyatronun yazılan duvar yazıları ile kirletilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Akçakoca sahilindeki Fedai Karabıyık parkı içinde bulunan mini anfi tiyatro, kimliği belirsiz şahıslar tarafından yazı tahtasına çevrildi. Yazılan yazılar ile görsel bir kirlilik alanına dönen amfi tiyatroyu gören duyarlı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Akçakoca’da bazı şahısların duvarlara sprey boya ile yazı yazıldığını ve durumun önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, oluşan görüntü kirliliğinin bir an önce giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.
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