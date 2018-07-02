DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:18

Arapçiftliği Mahallesi asfaltına kavuştu

Düzce Belediyesi ‘Her sokağa asfalt’ anlayışı ile sürdürdüğü asfaltlama çalışmasına Arapçiftliği mahallesinde devam ediyor.Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla...

Arapçiftliği Mahallesi asfaltına kavuştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Düzce Belediyesi ‘Her sokağa asfalt’ anlayışı ile sürdürdüğü asfaltlama çalışmasına Arapçiftliği mahallesinde devam ediyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Dört faklı ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında Arapçiftliği’nde mahalleler asfaltlanıyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın da belirttiği gibi şehir merkezinde asfaltsız sokak kalmayacak anlayışı ile uygulanan çalışma planı ile merkez başta olmak üzere çevre mahallelerin de talepleri karşılanacak. Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada “merkeze bağlı mahallelere asfaltlama yapılması için oluşturulan çalışma planı dahilinde ekiplerimiz bugüne kadar yaklaşık 50 bin ton asfalt serdi. Bu çalışmalar kapsamında Düzce’de asfalt ihtiyacı olan tüm cadde ve sokaklarda asfaltlama işlemimiz devam edecek” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku