ASKF Başkanı Bıyık’tan Bakan Özlü’ye teşekkür

DÜZCE(İHA) – Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Düzce Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce’de spora katkı sağlayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür plaketi verdi.

ASKF Düzce Başkanı Erdoğan Bıyık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü ziyaret etti. Bakan Özlü ile bir süre görüşen Bıyık, Düzce’de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin ihtiyaç ve taleplerini içeren bir dosyayı sundu.

Bıyık, Bakan Özlü’ye sunduğu dosyada Düzce’de federasyona kayıtlı 96 kulüp olmasına rağmen 60 kulübün sahalarda mücadele ettiğini, diğer kulüplerin maddi imkansızlıklar nedeniyle sahalarda yer almadığını, bu 60 kulübe en çok maddi külfet getiren ve en büyük ihtiyaç olan malzeme desteği açısından destek verilmesini istediklerini belirten bilgiler olduğunu söyledi.

Bakan Özlü’nün önümüzdeki sezon amatörde zor şartlarda mücadele eden takımlara malzeme desteği için Spor Toto’dan ödenek çıkartma sözü verdiğini söyleyen Bıyık, Bakan Özlü’ye amatör spora desteklerinden dolayı teşekkür etti.