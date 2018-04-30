DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:57

Avni Akyol parkı yenileniyor

Düzce Belediyesi Avni Akyol parkı içinde zemin rehabilitasyon ve dinlenme alanları oluşturma çalışmalarına başladı.Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın ‘Düzce’nin parklarını vatandaşlarımıza yeniden kazandıracağzı’ şeklinde...

Avni Akyol parkı yenileniyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Düzce Belediyesi Avni Akyol parkı içinde zemin rehabilitasyon ve dinlenme alanları oluşturma çalışmalarına başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın ‘Düzce’nin parklarını vatandaşlarımıza yeniden kazandıracağzı’ şeklinde açıklama yapmasının ardından çalışmalara hız verildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program çerçevesinde ilk çalışmalar Avni Akyol Parkı’nda başladı. Park çevresinde oturma alanlarının oluşturulması amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından parke taş örülü alanlar oluşturuldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince alan zemini üzerinde yeniden düzenleme ve iyileştirme çalışmaları da yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan tespit işlemi ile aynı çalışmaların İnönü Parkı çevresinde belirlenen noktalarda da yapılması planlanıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku