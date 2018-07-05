Bakan Özlü’den Düzce’ye arıtma tesisi müjdesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, İSKİ tarafından yürütülen “Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferik Atıksu Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatı işi” kapsamında Akçakoca’ya atıksu arıtma tesisi ile...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, İSKİ tarafından yürütülen “Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferik Atıksu Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatı işi” kapsamında Akçakoca’ya atıksu arıtma tesisi ile şebeke, bağlantı ve deşarj hatlarının Ağustos ayındaki ihalenin ardından bir yıl içerisinde yapılacağı müjdesini verdi.

Bakan Özlü, İSKİ’nin, “Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferik Atıksu Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatı işi” kapsamında Melen havzasında kalan ilçelere ve Düzce’nin Akçakoca ilçesine, MBR Prosesli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi yapılması ve bu atıksu arıtma tesislerinin bulunduğu ilçelerin şebeke, bağlantı ve deşarj hatlarında yapmayı planladığını söyledi.

Ağustos ayında yer teslimi yapılacak

İhale sürecinde itiraz ve herhangi bir aksaklık olmaması durumunda, Ağustos ayı başında sözleşme imzalanacağını ve yer teslimi yapılmasının planlandığını dile getiren Bakan Özlü, iş kapsamında öncelikle Melen havzasında kalan ilçelerle birlikte Akçakoca ilçesinde de atıksu arıtma tesislerinin inşaatına başlanacağını ifade etti.

Bakan Özlü, “İhale kapsamında bir yıl içerisinde atıksu arıtma tesislerinin tüm inşaat, mekanik ve elektrik imalatlarının tamamlanmasının yanı sıra devreye alma işlemlerinin de tamamlanarak işletilmeye hazır hale getirilmesi öngörülüyor. Akçakoca ilçemize hayırlı olsun” dedi.