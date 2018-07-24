Baro Başkanı Av. Azade Ay, “Gazeteler Hürdür, Sansür yasaktır”

Düzce Barosu Başkanı Avukat Azade Ay, basın bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada “Basının yüklendikleri bu onurlu görevde başarılarının daim olmasını temenni ederim” dedi.Avukat Azade Ay, 24 Temmuz ile ilgili yaptığı açıklamada...

Düzce Barosu Başkanı Avukat Azade Ay, basın bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada “Basının yüklendikleri bu onurlu görevde başarılarının daim olmasını temenni ederim” dedi.

Avukat Azade Ay, 24 Temmuz ile ilgili yaptığı açıklamada “24 Temmuz 1908 günü, Gazeteler Hürdür, Sansür yasaktır ilkesi ile sansüre karşı direnen, Ahmet Cevdet ve Mihran Efendi’yi şükranla anar, onun izinden giden tüm gazeteciler ve basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramını Düzce Barosu adına kutlar, yüklendikleri bu onurlu görevde başarılarının daim olmasını temenni ederim” ifadelerinde bulundu.