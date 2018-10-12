DÜZCE:
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12 Ekim 2018 Cuma 17:16

Başkan Ay, askerlerin yemin törenine katıldı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Jandarma Komutanlığı 372’ nci kısa Dönem Erler için düzenlenen yemin törenine katıldı.Düzce Jandarma Komutanlığı bünyesinde askerlik görevlerini yapan 372’nci kısa dönem acemi erler yemin etti....

Başkan Ay, askerlerin yemin törenine katıldı
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Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Jandarma Komutanlığı 372’ nci kısa Dönem Erler için düzenlenen yemin törenine katıldı.

Düzce Jandarma Komutanlığı bünyesinde askerlik görevlerini yapan 372’nci kısa dönem acemi erler yemin etti. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen yemin törenine, Düzce MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, protokol üyeleri ve silah altına alınan erlerin yakınları katıldı. Törenin ardından askerler, aileleriyle hasret giderdi.
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