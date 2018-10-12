Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Jandarma Komutanlığı 372’ nci kısa Dönem Erler için düzenlenen yemin törenine katıldı.Düzce Jandarma Komutanlığı bünyesinde askerlik görevlerini yapan 372’nci kısa dönem acemi erler yemin etti. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen yemin törenine, Düzce MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, protokol üyeleri ve silah altına alınan erlerin yakınları katıldı. Törenin ardından askerler, aileleriyle hasret giderdi.
Başkan Ay, askerlerin yemin törenine katıldı
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Jandarma Komutanlığı 372’ nci kısa Dönem Erler için düzenlenen yemin törenine katıldı.Düzce Jandarma Komutanlığı bünyesinde askerlik görevlerini yapan 372’nci kısa dönem acemi erler yemin etti....