DÜZCE:
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12 Ekim 2018 Cuma 17:17

Başkan Ay “Her çabamız Düzcemiz için”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ)’nde bir dizi görüşmelerde bulundu.Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Düzce’de yapılan yatırımların durumu ile gelecek projeler...

Başkan Ay 'Her çabamız Düzcemiz için”
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Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ)’nde bir dizi görüşmelerde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Düzce’de yapılan yatırımların durumu ile gelecek projeler hakkında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ankara’ya giden Başkan Ay burada ilk olarak KGM 4. Bölge Müdürü Öner Özgür’ü ziyaret etti. Görüşmelerde Düzce Merkez, Gölyaka ve Kaynaşlı TEM bağlantı yollarına yönelik çalışmaların durumu ile terminal, otoban bağlantısı ve şehir merkezi entegrasyonu konuşuldu.

Ziyarete ilişkin bilgiler veren Başkan Ay “KGM 4. Bölge Müdürümüz Sayın Öner Özgür’ü ziyaret ettim. TEM Otoyolu ile şehir merkezimizin bağlantısını sağlayacak yollardaki çalışmaları ve Düzce’mizin çevre yollarının daha da gelişmesi adına yapılacak çalışmaları masaya yatırarak fikir alışverişinde bulunduk. Her girişimimiz, görüşmemiz Düzce’mizin geleceği içindir. Kendisine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra AK Parti Düzce il Başkanı Hikmet Keskin’in de eşlik ettiği Başkan Dursun Ay DSİ 5. Bölge Müdürü Murat Alp’i de ziyaret etti. Görüşmede su kaynaklarının doğru kullanımının teşvik edilmesi, korunması ve Düzce’de yapılacak çalışmalar istişare edildi.
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