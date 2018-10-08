Başkan Ay kazı çalışmaları yerinde inceledi

Antik şehri Konuralp’te devam eden “Konuralp Tarihi Kent Meydanı Düzenleme ve Restorasyon Projesi” kazı çalışmalarını Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay yerinde inceledi.

Proje kapsamında Konuralp Tarihi Kent Meydanı’nın turistik bir vizyon edinmesi, kent belleği açısından önemli olan tarihi yapıların özgün hali ile sergilenmesi somut olan kültürel mirasın belleklerde bir sonraki nesle doğru olarak aktarılması hedeflendi. Projede Tarihi Osmanlı Hamamı, Ayan Topçuzade Mehmet Ağa Çeşmesi, Roma Dönemine ait Kilise Suyu Çeşmesi, Konuralp Türbesi ile kent meydanında 2 bin 46 metrekarelik alanda yapılacak olan restorasyon, rekonstrüksiyon, çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları ile Konuralp’in tanıtılması, yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Dursun Ay : ‘’tarihi bir mirasa sahip olan Konualp’in çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını biliyoruz ve bunu gün yüzüne çıkarmak için projeler üretiyoruz. Bölgede yapılan kazılarda çalışan arkeologlarımız ve yetkililerden bilgi aldık. Burası bir kültür mirasıdır ve en kısa zamanda turizme kazandırılmalıdır. Elimizden gelen desteği gösteriyoruz, yakından takip ediyoruz" ifadelerinde bulundu.