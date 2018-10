Başkan Ay, öğrencilerin mektuplarını cevapladı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, özel bir kolej öğrencilerinden gelen mektupları bizzat okuyarak en kısa sürede ziyaretlerine gideceğini açıkladı.

Düzce’de özel bir kolejin ilkokul 4. sınıf öğrencileri, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’a mektup yazdı. Öğrenciler mektuplarında kağıt ve pil geri dönüşümünün öneminden söz ederek özellikle okullarda yaşanan kağıt israfına dikkat çekerek geri dönüşüm kutusu talebinde bulundu.

Mektupları bizzat okuyan Başkan Dursun Ay yaptığı açıklamada genç neslin geri dönüşüm konusundaki duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlkokul öğrencilerinden bana mektuplar geldi. Hepsinde hemen hemen aynı görüş vardı. Kağıt ve pil gibi maddelerin geri dönüşümü konusunda bilinçli bir gençliğe sahibiz. Bunun bilincindeyiz. Zaten bizim de her yıl düzenlediğimiz Atık Pil Yarışmamız var. Bu konuda temiz bir Düzce, temiz bir dünya için her türlü ihtiyacı karşılayacağız. Sıfır atık anlayışı ile hareket ettiğimiz bu konuda geri dönüşebilen her maddeyi ekonomimize kazandırmalıyız. Bu konuda duyarlı davranışlarından dolayı her bir çocuğumuzun gözlerinden öpüyor, onları kutluyorum” ifadelerini kullandı.