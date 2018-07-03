Başkan Ay tesislerde incelemelerde bulundu

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyesi taş üretim ve işleme tesisleri ile Destek Hizmetler Müdürlüğü atölyesinde incelemelerde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar ve İNTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Kenan Gökmen ile birlikte Düzce Belediyesi şantiyesi ve taş üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Doğal taşların kesilerek işlendiği ve farklı boyutlarda kullanıma hazır hale dönüştürüldüğü tesislerde Genel Müdür Kenan Gökmen’den bilgiler alan Başkan Ay, kapasite ve rezervlerle ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Asfalt hammaddesi olarak kullanılan doğal taşların işlendiği makineler ile Destek Hizmetler Müdürlüğü demir döküm, mobilya işleme tesislerini de gezen Başkan Dursun Ay yaptığı açıklamada “Bu tesislerde belediyemiz kendi ihtiyaçlarının yanı sıra çevre illerin de taleplerini karşılayacak nitelikle üretim yapıyor. İNTAŞ bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında farklı türlerde doğal taşlar çeşitli boyutlarda parçalanıyor ve işleniyor. Bu sayede asfaltımızda ve alt yapı çalışmalarımızda ihtiyacımız olan her şeyi kendi üretimimizle sağlıyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj. Ayrıca Destek Hizmetler Müdürlüğü atölyelerimizde de çeşitli şehir mobilyaları ile demir döküm malzemeler üreterek yine kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Tesislerde büyük emekle işlerini yapan, çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.