DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:40

Başkan Ay, yaralı askerleri ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait aracın kaza yapmasının ardından yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Düzce Belediye Başkanı Dursun...

Başkan Ay, yaralı askerleri ziyaret etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait aracın kaza yapmasının ardından yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait aracın kaza yapmasının ardından yaralanan 4 askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Yaralı askerlerle bir süre sohbet eden Başkan Ay, sağlık durumları hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Başkan Ay, “Yığılca’nın Kırık Köyünde İlçe Jandarma Komutanlığına ait aracın kaza yapması sonucu yaralanan askerlerimizi İl Emniyet Müdürümüz Hüseyin Deniz ile birlikte hastanede ziyaret edip acil şifalar diledik. Düzce İl Jandarma Komutanımız Mustafa Çetinkaya nezdinde tüm askerlerimize geçmiş olsun diyoruz.

Askeri aracımız başka bir ölümlü kaza için bölgeye intikali sırasında o kazada hayatını kaybeden Muhammed Koçak kardeşimize de Yüce Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku