Başkan Ay’dan genç güreşçilere tam destek

Ankara’da 7-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü sporcuları Başkan Ay’ı ziyaret etti. Başkan Ay, “Güreş sporuna gönül vermiş her bir gencimizi...

Ankara’da 7-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü sporcuları Başkan Ay’ı ziyaret etti. Başkan Ay, “Güreş sporuna gönül vermiş her bir gencimizi bu yolda sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

İzmir ve Zonguldak’ta düzenlenen Küçük Minikler Serbest ve Grekoromen Grup Müsabakalarında dereceye giren Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü 11, 12 ve 13 yaş gurubu güreşçileri, Türkiye Şampiyonasına katılım öncesinde Belediye Başkanı Dursun Ay’ı makamında ziyaret ettiler.

Düzce’de güreşin alt yapısı Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü ile kurulurken, 1 yıldır devam eden çalışmalarda 40 güreşçi Türkiye genelinde çeşitli müsabakalara katıldı. Küçük güreşçiler Ağustos ayında Ankara’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacaklar.

Belediye Başkanı Dursun Ay, genç güreşçileri tebrik ederken, Düzce belediyesi olarak tüm spor dallarını desteklediklerini dile getirdi. Başkan Ay, genç güreşlerin ileride Kırkpınar’da Düzce’yi temsil ederek başarı kazanmaları halinde isimlerinin kalıcı konutlardaki güreş alanına yazılacağını da ifade etti.

21 Temmuz’da belediyenin geleneksel yağlı güreşleri olacağını bildiren Başkan Ay, güreş sahasındaki alt yapı çalışmalarının devam ettiğini, güreş müsabakalarının ardından o alanda bir çim saha organizasyonu yapılacağını söyleyerek, güreş sahası ile ilgili eleştirilere, “çok çeşitli amaçlar için kullanılacağız” şeklinde cevap verdi.

Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü Başkanı Faruk Keleş ise, kulüpte çok ciddi çalışmalar yaptıklarını söylerken, genç sporcuların milli takıma girmeleri için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

Düzce Belediyesi Yağlı güreş antrenörü İsmet Özmetin de, bu sene düzenlenecek festivale 32 başpehlivanın davet edildiğini bildirdi, geçen yıl güreş alanındaki alt yapı eksikliğinin giderilmeye çalışıldığını söyledi.

Başkan Ay şampiyona öncesi kendisini ziyaret eden genç güreşçilere çeşitli hediyeler takdim etti.