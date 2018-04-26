DÜZCE:
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26 Nisan 2018 Perşembe 12:39

Başkan Ay’dan şoförlere sürpriz

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay kurum içi eğitimler kapsamında seminere katılan belediye otobüsü şoförlerini ziyaret etti.Düzce Belediyesi kurum içi eğitim çalışmaları hazırlanan program çerçevesinde devam ediyor. Düzenli aralıklarla...

Başkan Ay'dan şoförlere sürpriz
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Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay kurum içi eğitimler kapsamında seminere katılan belediye otobüsü şoförlerini ziyaret etti.

Düzce Belediyesi kurum içi eğitim çalışmaları hazırlanan program çerçevesinde devam ediyor. Düzenli aralıklarla Ulaştırma Müdürlüğüne bağlı belediye otobüsü şoförleri için yapılan seminere Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da katıldı. Şoförlere verilen semineri takip eden Başkan Ay vatandaşa hizmette kusur edilmemesi konusuna dikkat çekerek “sizler birebir vatandaşlarımızla iletişime geçiyorsunuz. İşiniz gereği belediyemizi en iyi şekilde temsil etmelisiniz. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Hizmetlerimizi el birliği ile en iyi seviyeye ulaştırabiliriz. Böyle kurum içi eğitimlerimizle sizlerin de işinizde daha başarılı olacağınıza inanıyorum, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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