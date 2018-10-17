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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:39

Başkan Recep Tuna seçim vaatlerini tek tek yerine getiriyor

Melen Çayı’nda gerçekleştirilen rafting ile adını önce Türkiye’ye sonra da Dünyaya duyurarak önemli bir turizm merkezi haline gelen Cumayeri ilçesinin tozlu yolları ve kötü görüntüsü Belediye Başkanı Recep Tuna ile sona eriyor.Cumayeri...

Başkan Recep Tuna seçim vaatlerini tek tek yerine getiriyor
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Melen Çayı’nda gerçekleştirilen rafting ile adını önce Türkiye’ye sonra da Dünyaya duyurarak önemli bir turizm merkezi haline gelen Cumayeri ilçesinin tozlu yolları ve kötü görüntüsü Belediye Başkanı Recep Tuna ile sona eriyor.

Cumayeri ilçesinde alt yapıda hummalı çalışmalar sürüyor. Göreve gelir gelmez büyük bir hızla alt yapı çalışmalarını tamamlayan Belediye Başkan Tuna ardından yıllardır asfalt bekleyen yolları tamamlayarak turizm kentine yakışır hale dönüştürüyor. Sonrasında ise ilçe merkezine modern bir iş merkezi kazandırarak ekonominin canlanmasını sağladı. Başkan Tuna, şimdi ise ilçe girişinde başlattığı modern kavşak çalışması ile de Cumayeri’ni markalaştırmak için gayret gösteriyor.

Her fırsatta ilçe halkı ile bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Tuna Cumayeri’ni halkın da isteği ile şekillendiriyor. Yeni Pazaryeri ve Yeni Sanayi Sitesi projeleri ile ilçenin eksikliklerini bir bir sona erdirmeye kararlı gözüken Başkan Tuna “ilçemiz yıllardır beklediği hizmeti alamamış. Biz göreve geldiğimizde halkımızın beklentilerini çok iyi tespit ettik. Meclis üyelerimiz ve Belediye çalışanlarımız ile birlikte yoğun bir gayret göstererek ilçemiz için güzel çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Verdiğimiz sözleri tutmanın gururu ile daha da azimle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Asfalt noktasında bu sene adeta rekor kırdık. Yapılamaz denen yollarımızı sıcak asfalta kavuşturduk. Hedefimiz her gün yüzlerce turistin gelip uğradığı, konaklama yaptığı İlçemizin cazibe merkezi haline dönüşmesidir. Bunun için de gerek Ankara’da gerekse Düzce nezdinde yoğun çaba sarf ediyoruz. Şimdi ilçemizin girişine modern bir kavşak çalışması yapıyoruz. Tamamlandığında ilçemiz için bir simge haline dönüşecek bir yapıya kavuşturacağız. Halkımız her türlü hizmetin en iyisine layık. Bizler de bu bilinçle çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.
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