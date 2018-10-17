Başkan yardımcısı Cebar konferansa katıldı

İletişime yeni bir boyut kazandırmak amacıyla Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen “İletişim Ekimi” programı ikinci gününde tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden değerli konukları ağırlayan ve öğrenciler ile buluşturan etkinlik,...

İletişime yeni bir boyut kazandırmak amacıyla Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen “İletişim Ekimi” programı ikinci gününde tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden değerli konukları ağırlayan ve öğrenciler ile buluşturan etkinlik, öğrencilerin de yoğun ilgisi ile devam ediyor.

Show TV Magazin Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu’nun öğrencilere yönelik keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiği konferansa Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar da katıldı. Sabuncuoğlu, söyleşiden önce iletişimin tanımının devamlı sorulan soru olduğunu belirterek, kendi tanımını giydiği tişört ile yaptı.

Baskılı tişörtü ile söyleşisine başlayan Sabuncuoğlu ; “Her şeyin gülümseme ile başladığını düşünüyorum. Selam vererek başlayalım, bir hatır soralım. Bunu yapalım, iletişim başlar ve devam eder” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin misafirperverliğinden memnun kaldığını belirten Sabuncuoğlu, “Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ev sahipliği yaptılar. İnşallah tekrar görüşürüz” dedi.