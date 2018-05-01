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01 Mayıs 2018 Salı 11:49

Başkan Yemenici, alanda incelemelerde bulundu

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yaklaşan yaz sezonu öncesi belediye ekipleri ile eksiklikleri yerinde görmek için alanda inceleme yaptı.Akçakoca Belediyesi yaklaşan yaz sezonu için hazırlıklara başlıyor. Akçakoca Belediye Başkanı...

Başkan Yemenici, alanda incelemelerde bulundu
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Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yaklaşan yaz sezonu öncesi belediye ekipleri ile eksiklikleri yerinde görmek için alanda inceleme yaptı.

Akçakoca Belediyesi yaklaşan yaz sezonu için hazırlıklara başlıyor. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici kurmayları ile birlikte sahada inceleme yaptı. Başkan Yemenici konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kış sezonunda dalgaların zarar verdiği sahil bandımızda meydana gelen hasarların tespitini ilgili müdürlerimiz ile yaptık. Kısa zamanda sezona hazır hale getirmek için çalışma başlatıp kısa zamanda tamamlayacağız“ dedi.
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