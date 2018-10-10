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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:24

Başkan Yemenici, çalışmalara hız verdi

Akçakoca Osmaniye Mahallesi Seda sokakta serme asfalt ile yol çalışması gerçekleştirildi.Akçakoca Belediye Başkanı dur durak demeden hizmetleri getirmeye devam ediyor. İlk göreve başladığı günden beri hiç çalışmalara ara vermeyen Yemenici,...

Başkan Yemenici, çalışmalara hız verdi
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Akçakoca Osmaniye Mahallesi Seda sokakta serme asfalt ile yol çalışması gerçekleştirildi.

Akçakoca Belediye Başkanı dur durak demeden hizmetleri getirmeye devam ediyor. İlk göreve başladığı günden beri hiç çalışmalara ara vermeyen Yemenici, Akçakoca’da herkesin her mahalle halkının arzu ve isteklerini tek tek yerine getirmeyi bir görev bildiğini ve bu anlayışla hizmetlere devam edildiğini söyledi. Başkan Yemenici, hizmetlerin görev süresi buyunca kimsenin halk ve hukukunu ezmeden sıraya sokularak devam ettiğini belirtti.

Yemenici,hizmetlerin bir belediyecelik hizmeti olduğunu bu hizmetleri siyasi olarak değerlendirilmemesi gerektiği bu hizmetlerin insan için toplum için yapıldığını ifade etti.
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