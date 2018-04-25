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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:36

Başkan Yemenici Musul, Kerkük ve Telafer’den gelen çocukları misafir etti

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Musul, Kerkük ve Telafer’dan gelen çocuklara kahvaltı verdi. Kahvaltı öncesi çocukların masalarını ziyaret eden Başkan Yemenici, onlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti.Belediye Başkanı Cüneyt...

Başkan Yemenici Musul, Kerkük ve Telafer'den gelen çocukları misafir etti
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Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Musul, Kerkük ve Telafer’dan gelen çocuklara kahvaltı verdi. Kahvaltı öncesi çocukların masalarını ziyaret eden Başkan Yemenici, onlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, “Biz tabi komşular olarak, kardeşlerim sizin bu sıkıntılı günlerinizde ve her zaman yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak seferber olmuş durumdayız. Ne yazık ki ülkenizdeki savaşın, ülkenizdeki sıkıntılı sürecin en mağduru çocuklarımız. Emperyalist güçlerin terör örgütleri üzerinde bölgeyi dizayn etme çabalarını hep birlikte engelleyeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet büyüklerimiz, sivil toplumlarımız, kanaat önderlerimiz, herkes kendine göre bir çaba gösteriyor, bir gayret içerisinde. Biz de Akçakoca Belediyesi olarak sizleri bugün ilçemizde ağırlamak istedik. Allah’a dua ediyoruz temenni ediyoruz ki, bu sürecin bir an önce sona ermesi, ülkenize, evinize, geri dönmenizi arzu ederiz" diye konuştu.
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