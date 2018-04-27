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27 Nisan 2018 Cuma 17:35

Başkan Yemenici, Öztaş’ı ziyaret etti

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, çocukluk arkadaşı olan ve aynı zamanda ilçenin sevilen esnaflarından Hakan Öztaş’ı ziyaret etti.Başkan Yemenici, arkadaşlığı önemseyerek gün aşırı olmasa bile boş vakitlerinde Hakan Öztaş’ı...

Başkan Yemenici, Öztaş'ı ziyaret etti
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Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, çocukluk arkadaşı olan ve aynı zamanda ilçenin sevilen esnaflarından Hakan Öztaş’ı ziyaret etti.

Başkan Yemenici, arkadaşlığı önemseyerek gün aşırı olmasa bile boş vakitlerinde Hakan Öztaş’ı ziyaret ederek siyasi veya Akçakoca’nın sorunları konularını değerlendiriyorlar. Öztaş’ın arkadaşlığı ve dostluğunu ayrı tutan Yemenici, desteği ile sürekli yanında olduğunu ifade ettiği Öztaş’ın kendisi için önemli olduğunu ifade etti. Akçakoca’nın sevilen esnaflarından Hakan Öztaş ise ilçenin daha fazla büyümesi ve ilerlemesi için gayret gösterdiğini, bu nedenle elinden geldiği doğrultuda arkadaşlarını desteklediğini dile getirdi.
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