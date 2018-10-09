DÜZCE:
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09 Ekim 2018 Salı 12:59

Başsavcı Çelik’ten Başkan Ay’a ziyaret

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’a Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik’ten anlamlı ziyaret.Başkanlık görevindeki birinci yılını dolduran Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay makamında ziyaretçileri ile bir araya gelmeye devam ediyor....

Başsavcı Çelik'ten Başkan Ay'a ziyaret
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Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’a Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik’ten anlamlı ziyaret.

Başkanlık görevindeki birinci yılını dolduran Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay makamında ziyaretçileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik Düzce Belediye Başkanlığı makamında ziyaret ettiği Dursun Ay’ın birinci yılını kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini iletti.

Ziyaretinden dolayı çok memnun olan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Başsavcı Sedat Çelik’e teşekkürlerini iletirken kendisine de yeni görev yeri olan Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde başarılar diliyorum dedi.
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