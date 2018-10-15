Belediye ekiplerinden yaya geçidi çalışması

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaya geçişlerinin oluşturulması ve düzenlenmesi için başlatılan çalışmalara devam ediyor.Kalıcı Konutlarda devam eden, yaya geçiş düzenleme çalışmaları kapsamında trafik...

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaya geçişlerinin oluşturulması ve düzenlenmesi için başlatılan çalışmalara devam ediyor.

Kalıcı Konutlarda devam eden, yaya geçiş düzenleme çalışmaları kapsamında trafik akışının sağlıklı bir şekilde sağlanması için gerekli çalışmaların hassasiyetle yürütülmesini isteyen Belediye Başkanı Dursun Ay, şehrin trafik sorununa çözüm için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.