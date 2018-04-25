Belediyespor ekibinden başkana ziyaret

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Düzce Belediyespor Erkek Basketbol Takımı ve teknik ekibiyle bir araya geldi.

Düzce Belediyespor Erkek Basketbol Takımı sezon sonuna doğru Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ı makamında ziyaret etti. Teknik heyetin de katıldığı ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Ay “erkek basketbol takımımızı basketbol 1. Liginde gösterdiği başarılı performanslarından dolayı tebrik ediyor, ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Spora ve spocuya desteğimiz her zaman devam edecektir. Gençlerimizin çeşitli spor branşları ile ilgilenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Belediyespor kulübümüze bağlı tüm sporcularımızı bu vesile ile kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.