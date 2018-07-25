DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:53

Bilardoda Savaş Bulut üçüncü oldu

Hatay’ın Anavatana Katılışı 3 Bant Bilardo Kupasında Düzceli Bilardo sporcusu Savaş Bulut üçüncü oldu.Hatay Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Defne Belediyesi’nin katkılarıyla, Hatay’ın anavatana katılışının 79’uncu yıldönümü...

Bilardoda Savaş Bulut üçüncü oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Hatay’ın Anavatana Katılışı 3 Bant Bilardo Kupasında Düzceli Bilardo sporcusu Savaş Bulut üçüncü oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Defne Belediyesi’nin katkılarıyla, Hatay’ın anavatana katılışının 79’uncu yıldönümü kutlamaları münasebetiyle düzenlenen elit bilardocuların bulunduğu Özel Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda Düzceli usta bilardocusu Savaş Bulut üçüncü oldu.

3 gün boyunca Çekmece Bilardo Spor Kulübü’nde düzenlenen ve 96 başarılı bilardocu katıldığı turnuvada Savaş Bulut üçüncü olarak Düzce’yi başarı ile temsil etti.

Turnuvanın finalinde ise 2015 Dünya Kupası Şampiyonu Tayfun Taşdemir ile 2017 Dünya Kupası 3’üncüsü Lütfi Çenet karşı karşıya geldi. İki milli sporcunun zorlu mücadelesinde Çenet, 40-32’lik skorla galip ayrılarak şampiyonluğu göğüsledi.

Savaş Bulut, "Hatay’da bulunmak ve yurdumuzun böyle güzide bir ilinden Düzce’mize kupa ile dönmek mutluluk verici. Ekim ayında Batman’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorum. Bu turnuvada güzel bir hazırlık oldu. Beni destekleyen Düzce Belediyesi’ne, Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, Gürhan Kabak’a ve Theory’ye çok teşekkür ediyorum. Umarım ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ederim” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku