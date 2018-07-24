Bilardonun şampiyonu Muzaffer Kahraman

Hendek’te yapılan 3 Bant Bilardo Turnuvasında şampiyon Düzceli Muzaffer Kahraman oldu.Sakarya’nın Hendek ilçesinde yapılan 3 Bant Bilardo Yaz Turnuvasında Düzceli sporcu Muzaffer Kahraman birinci oldu. Hendek Bilardo Spor Salonu’nda 24 sporcunun...

Hendek’te yapılan 3 Bant Bilardo Turnuvasında şampiyon Düzceli Muzaffer Kahraman oldu.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yapılan 3 Bant Bilardo Yaz Turnuvasında Düzceli sporcu Muzaffer Kahraman birinci oldu. Hendek Bilardo Spor Salonu’nda 24 sporcunun katıldığı 2 gün süren turnuvada sporcular istekalarını konuşturdu. 3 Bant Bilardo Yaz Turnuvası sonunda Düzceli sporcu Muzaffer Kahraman birinci, Zülküf Babacan ikinci, Ünal Korkmaz ve bir diğer Düzceli sporcu Hasan Yıldız dördüncü oldu.