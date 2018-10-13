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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:42

Çilimli sokakları kadınlara emanet

DÜZCE(İHA) – Çilimli ilçesinde sokakların temizliğini kadınlara tarafından gerçekleştiriliyor.Çilimli’de cadde ve sokaklar onlardan soruyor. Çilimli Belediyesinde görev yapan kadın görevliler cadde ve sokakları ellerinde süpürgelerle...

Çilimli sokakları kadınlara emanet
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DÜZCE(İHA) – Çilimli ilçesinde sokakların temizliğini kadınlara tarafından gerçekleştiriliyor.

Çilimli’de cadde ve sokaklar onlardan soruyor. Çilimli Belediyesinde görev yapan kadın görevliler cadde ve sokakları ellerinde süpürgelerle pırıl pırıl yapıyorlar. Görevli bayanlar tek talebi ise vatandaşlardan çöpleri yere değil çöp bidonlarına atmalarını istiyorlar.
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