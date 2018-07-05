Çocuk istismarına karşı birlik olalım

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri son günlerde gündemi meşgul eden çocuk istismar ve cinayetlerine karşı basın açıklaması düzenledi.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri Türkiye’nin gündemine oturan Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir cinayetleri sonrası artan çocuk istismarı ve çocuğa yönelik şiddete karşı basın açıklaması yaptı. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ulviye Dikmen ve üyelerin ellerinde çocuk istismarını kınadığı pankartlarla basının karşısına çıktığı eylemde ‘çocuk bedenime dokunma’ diyerek “Son günlerde gündemimizi hayli meşgul eden çocuk istismarı ve cinayetler hepimizin yüreğini derinden yaralamıştır. İstismara uğrayan çocuklar genelde korkutulur ve sindirilir. Bundan dolayı birçok çocuk sesini çıkaramaz ve yaşadıklarını anlatamaz. Bununla birlikte gelenekler, örfler, ekonomik ilişkiler, toplumsal statülerin de baskısıyla birçok olay açığa çıkarılmadan üzeri örtülür. Bu durum istismarın toplumdaki devamına neden olur. Unutulmamalıdır ki istismar sadece cinsel istismar değildir. Çocuğa şiddet uygulamak istismardır. Çocuğu haklarından mahrum bırakmak istismardır. Bir çocuğu çalıştırma ve üzerinden gelir elde etmek istismardır. Çocuk yaşta evlendirmek istismadır. Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak çocuklara yönelik yaşanan cinsel fiziksel zihinsel ve duygusal istismarın karşısında olduğumuzu ve olacağımızı mağdurların yanında olacağımızı belirtiyoruz. Çocuklara yönelik her türlü istismar ve şiddete karşı önlemler alınmalı. Toplumun duyarlığının daha net bir şekilde göstermesi gerektiğine inanıyor, tüm kesimleri, STK’ları her türlü şiddete, kadına ve çocuklara yönelik cinsel istismar a karşı tek yürek olmaya çağırıyoruz” denildi.