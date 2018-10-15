DÜZCE:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:38

Çuhallı plajı temizlendi

Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Düzce Delta Alfa fabrikasının ortaklaşa düzenlediği temizlik kampanyası Çuhallı plajında gerçekleşti.Düzce’de faaliyet gösteren ve ünlü bir spor markasına çorap üreten firmanın...

Çuhallı plajı temizlendi
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Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Düzce Delta Alfa fabrikasının ortaklaşa düzenlediği temizlik kampanyası Çuhallı plajında gerçekleşti.

Düzce’de faaliyet gösteren ve ünlü bir spor markasına çorap üreten firmanın yöneticileri ve personelinden oluşan 80 kişilik grup oldukça duyarlı bir davranış sergiledi.

Firmanın etkinlik sorumlusu Çevre Mühendisi Merve Kulbakan, Delta Alfa olarak birçok sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugün Akçakoca sahillerinde yaz sezonunun sona ermesini dikkat çekerek bir temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 80 gönüllü ile sahillerdeki çöpleri temizleyeceğiz. Bu kampanyamıza destek veren başta Akçakoca Belediye Başkanı Sayın Cüneyt Yemenici’ye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibine sağladıkları destekten ötürü teşekkür ederiz” diye konuştu.

Plajda toplanan 300 kg atık, Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tekrar hayat bulması için geri dönüşüm tesisine gönderildi.
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