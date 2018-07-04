Depremden bu yana yakılması bekleniyordu

Düzce’nin merkezinde bulunan atıl bina yıkılıyor. Bugün binanın çevresinde güvenlik önlemleri alınarak yıkım çalışmalarına başlandı.

Düzce’de kent merkezinde bulunan apartman, 19 yıldır deprem anıtı olarak kalarak özellikle madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti. Yetkililer tarafından binanın tüm girişleri tuğlalarla örülmüş giriş ve çıkışlar engellenmişti.

Mensur Bayram Caddesinde bulunan bina için beklenen adım geçtiğimiz eylül ayında atılmıştı. Bir türlü yıkılamayan bina için yetkililer girişimde bulundu ve mal sahiplerine ulaşılarak, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından riskli olarak tespit edilen binanın yıkılması için çalışma başlattığı bildirilmişti. O bina için karar verildi ve bugün zabıta ekipleri eşliğinde tedbirler alındı yıkımına başlanıyor.