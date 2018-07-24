DÜZCE:
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24 Temmuz 2018 Salı 13:14

Divapan en büyük sanayi kuruluşları arasında

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan en büyük sanayi kuruluşları arasına Düzce’de üretim yapan Divapan Entegre de girdi.İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl açıkladığı Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasına...

Divapan en büyük sanayi kuruluşları arasında
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İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan en büyük sanayi kuruluşları arasına Düzce’de üretim yapan Divapan Entegre de girdi.

İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl açıkladığı Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasına Divapan Entegre de her yıl olduğu gibi bu yılda yer aldı. En büyük sanayi kuruluşları ikinci 500 listesinde yer alan Divapan 383. sıraya yükseldi.

Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin yaptığı açıklamada, “İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları araştırması sonuçları (II.500) açıklandı. Bu listeye 383. sıradan giren firmamızı tebrik eder, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Milli sanayiinin çok önem kazandığı şu günlerde ülkemiz ve milletimiz adına sürekli yükselen kaliteyle, makine ağırlıklı komplike entegre tesislerimizde yüksek katma değerli ürünler üreterek ülkemiz cari açığını kapatmada pay sahibi olmanın haklı gurunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Firmamız her yıl artan bir ivmeyle üretmeye ülkemizin vizyon hedeflerine katkıda bulunmaya devam edecektir” ifadelerinde bulundu.
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