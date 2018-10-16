DÜZCE:
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16 Ekim 2018 Salı 10:57

DİVAPAN standına yoğun ilgi

Düzce’nin en önemli firmaları arasında yer alan DİVAPAN TÜYAP’ta düzenlenen İntermob fuarına katıldı. Stant yoğun ilgi gördü.Düzce’nin önemli ihracat firmaları arasında yer alan DİVAPAN, 20 yıldan bu yana katıldığı ve İstanbul...

DİVAPAN standına yoğun ilgi
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Düzce’nin en önemli firmaları arasında yer alan DİVAPAN TÜYAP’ta düzenlenen İntermob fuarına katıldı. Stant yoğun ilgi gördü.

Düzce’nin önemli ihracat firmaları arasında yer alan DİVAPAN, 20 yıldan bu yana katıldığı ve İstanbul TÜYAP’ta düzenlenen Mobilya Yan Sanayi ve Aksesuarlarının yer aldığı İnretmob fuarına katıldı.

DİVAPAN Genel Müdürü Hakan Zengin, “Fuarda kendi ürünlerimizi ve firmamızı bu sektörün tüm destekçilerine tüm tedarikçilerine ve üreticilerine tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Bizim bu fuara katılmamızın en önemli nedeni sektörde bulunan tüm tedarikçi ve üretici firmaları bir araya geldiği ve buluştuğu bir fuar. Hepimizin beraber olmasının çok büyük avantajları var. Ayrıca yurt dışından gelen alıcı firmalar, aynı zamanda ihracatçı firmalar bir arada. Biz köklü bir firmayız 20 yıldır MDF üreten bir firmayız. Sektörde ilk kalite belgesini alan daha sonra İSO 9001, İSO 14001, İSO 45000 çevre ve laboratuvar belgelerini aldık. Bu sene de enerji yönetim sistemi belgesini aldık” diye konuştu.

Sektöre öncülük yapan bir firma olduklarını dile getiren Zengin, "Her sene kapasitemizi arttırarak ilerledik. Bu sene sektör olarak beklediğimiz bir büyüme görmedik. Bunun en önemli faktörlerinden bir tanesi arzın yüksek olup talebin çok fazla olmamasından kaynaklanıyor. Bir taraftan da ham madde dar boğazı ile karşı karşıyayız, dolayısıyla bu tür sorunların çözümü için yetkili mercilerden ilgi bekliyoruz. Ziyaretçilerimiz her geçen yıl daha da artarak çoğaldı. Yurt dışından gelen misafirlerimizi özellikle burada ağırlamaktan mutluyuz. İran, Irak gibi ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçiler de burayı ziyaret ediyor” dedi.

Genel Müdür Hakan Zengin, MDF ve MDF-lam üretimi yapan köklü sanayi kuruluşlarından Divapan Entegre standını ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilere ürünleriyle ilgili bilgiler verdi.
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