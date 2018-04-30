DÜZCE:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 22:16

DTSO’dan kamu kurumlarına ziyaret

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri il protokolünü ziyaret etti.Ziyaretlere; DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ümit Ülgen ve İbrahim Canpolat,...

DTSO'dan kamu kurumlarına ziyaret
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri il protokolünü ziyaret etti.

Ziyaretlere; DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ümit Ülgen ve İbrahim Canpolat, Meclis Başkan Yardımcıları Nuri Hızel ve Mustafa Gösterişli, Yönetim Kurulu üyeleri ile Meclis üyeleri katıldılar.

DTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri sırasıyla Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Alay Komutanı Kd. Yüzbaşı Serkan Savaş, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün ve Adalet Komisyonu Başkanı Ferhan Acar’ı ziyaret ettiler.

Ziyaretler hakkında konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, "İlimizin protokol üyelerine yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde birlik ve beraberliğe vurgu yaptık. Sanayicinin beklentilerini kendilerine aktarırken aynı zamanda da kamu tarafının bizlerden beklentilerini de ele aldık. Tüm paydaşlarımızla birlikte ortak hedefimiz olan Düzce’nin kalkınması için birlikte çalışma sözü aldık" ifadelerini kullandı.
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