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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:44

Düzce Altın Bebek Dostu il

DÜZCE(İHA) – Düzce Altın Bebek Dostu il töreninde ödül aldı.Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bu yıl “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” kapsamında düzenlediği törenle başarılı...

Düzce Altın Bebek Dostu il
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DÜZCE(İHA) – Düzce Altın Bebek Dostu il töreninde ödül aldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bu yıl “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” kapsamında düzenlediği törenle başarılı çalışmalar yürüten 58 ile “Altın Bebek Dostu İl” ödüllerini verdi. Düzce’nin ödülünü İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İbrahim Özcan aldı.

Beslenme yetersizliklerinin önlenmesi için atılması gereken ilk adım emzirmenin doğumdan sonra en kısa sürede başlatılması, anne sütü ile bebeklerin tek başına ilk 6 ay emzirilmesi, 6. ayın ardından uygun ek besinlerle emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesidir. Sağlık Bakanlığı tarafından bu amaçla ülkemizde çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi için diğer çocuk sağlığı programlarına paralel olarak 1991 yılından itibaren “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” yürütülmekte. Bu kapsamda emzirmenin korunması ve desteklenmesi ile programın temelini oluşturan başarılı emzirmede 10 adım stratejisinin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanması ve devamının sağlanması, ayrıca beslenme bozukluklarının önlemesi yoluyla çocuklarda ölüm ve hastalık oranlarını düşürmek hedeflenmekte.

Program tüm dünyada da uygulanan “Bebek Dostu Hastaneler” kavramı ile başlamış, 2000’li yıllara gelindiğinde birinci basamak sağlık kuruluşlarının da dahil olması ile “Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları” olarak ilerleme kaydetmiş, ardından önce Bebek Dostu İl ve daha sonra çalışmalarını bir adım daha ileri taşıyan illerimiz için Altın Bebek Dostu İl kavramları geliştirilmiştir.
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