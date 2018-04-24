Düzce Belediyesi çalışmalara hız verdi

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Belediye şantiyesini gezdi “Yaz aylarında asfalt işine hız vereceğiz” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyesi asfalt şantiyesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Kurmayları ile şantiye ve çevresinde incelemelerde bulunan Başkan Ay yaptığı açıklamada “Şantiyemizde asfalt ve hammaddesi üretimi devam ediyor, bu kapasite artarak devam edecek inşallah. Şantiyemizde çalışan personelimizden rezervlerimiz ve üretim kapasitemizin durumu hakkında bilgi aldık. Şimdi bahar ve yaz ayları boyunca alt yapı ve asfalt yapım işlerimize hız vereceğiz. Biliyorsunuz bizim şantiyedeki üretimlerimizden çevre il ve ilçeler de faydalanıyor. Amacımız bu verimliliği giderek artırmak ve Düzce’miz de öncelik olmak üzere asfalt taleplerini eksiksiz şekilde karşılamaktır” ifadelerini kullandı.