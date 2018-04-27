Düzce Belediyesinde bu yıl hedef 150 bin ton asfalt

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Elif Cebar Sezer ve Özgür Sağlam basın mensupları ile bir araya geldi. Sağlam Düzce belediyesi olarak bu yıl 150 bin ton asfalt üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.Düzceli basın mensuplarının...

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Elif Cebar Sezer ve Özgür Sağlam basın mensupları ile bir araya geldi. Sağlam Düzce belediyesi olarak bu yıl 150 bin ton asfalt üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Düzceli basın mensuplarının İşadamı Faruk Türkseven ile birlikte başlattıkları çay simit sohbetinin bu haftaki konuğu Belediye Başkan Yardımcıları Elif Sezer Cebar ve Özgür Sağlam oldu.

Birbirimizi tanıma fırsatı bulduk

Elif Sezer Cebar bu buluşma sayesinde Düzce basınını daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını dile getirerek “Basın mensubu arkadaşlarımızla bir sabah buluşması yaptık. Birlikte çay içip simit yedik. Güzel bir sohbet ortamı oldu. Birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Bizi de bu organizasyona dahil ettikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

150 bin ton asfalt üretilecek

Başkan Yardımcısı Sağlam ise Düzce’de yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Bu yıl 150 bin ton asfalt üretmeyi planladıklarının altını çizen Sağlam şöyle konuştu, “Bu davet için çok teşekkür ederiz. Bu alışkanlık haline geldiği için Düzce’ye katkısı olacağına inanıyoruz. Bunun yansımalarını görüyoruz. Sıcak, doğal bir ortam var. Herkes özgürce kendisini ifade edebiliyor. Asfalt üretimi önümüzdeki hafta başlayacak. Bu seneki hedefimiz 150 bin ton. Yeni açılacak 2 önemli bulvarımız var. Altyapılarını tamamladık. Bir tanesi Metek Mahallesindeki dere kenarından Karaca tarafından Memur-Sen konutlarına giden bağlantı yolu. Diğeri de Terminal bağlantı yolu. Metek tarafındaki yolumuz tamamen bitti. Altyapı çalışmaları da bitti. Terminal Bağlantı yolunda da açılmamış bir bölüm var. O bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Ramazan ayı sonrası oranın programını da yapacağız.”

Tüm ekipler sahada

Park ve bahçeler ekiplerinin hem Melen-Su Park hem de refüjlerde aralıksız çalıştıklarını dile getiren Sağlam “Park bahçeler alanında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İhaleyi alan firma bütün ekibiyle sahada. Ekibin yarısı şuan Melen-Su Park’ta faaliyet gösteriyor. Orta refüjlerde farklı bir çalışma yapıyoruz. Diğer ekipte refüjlerde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Öncelik kalıcı konutlar iç hatlar

Sağlam kalıcı konutlar iç hattında deforme olan yolların iyileştirilmesine öncelik vereceklerini söyleyerek “Düzce merkez Kalıcı Konutlar bağlantısında rampa bir bölüm var. Burada kalın boya ile bir hız kesici düzenlemesi yapacağız. Bağlantı üzerindeki yeni kavşak etrafında da bordür kenarlarını sinyalize edebilecek bir çalışma yapacağız. Planlarımız arasında Düzce merkez Kalıcı Konutlar bağlantı yolunun iyileştirilmesi çalışması mevcut. Ancak önceliğimiz kalıcı konutların iç hatları. Orada bayağı deforme olmuş yollarımız var. Eğer yeterli süre olursa ana yolda da bir aşınma çalışması yapacağız” şeklinde açıklama yaptı.

Gerçekleştirilen keyifli sohbetin ardından Başkan Yardımcıları basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler.