DÜZCE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 13:47

Düzce Belediyesinde bu yıl hedef 150 bin ton asfalt

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Elif Cebar Sezer ve Özgür Sağlam basın mensupları ile bir araya geldi. Sağlam Düzce belediyesi olarak bu yıl 150 bin ton asfalt üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.Düzceli basın mensuplarının...

Düzce Belediyesinde bu yıl hedef 150 bin ton asfalt
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Elif Cebar Sezer ve Özgür Sağlam basın mensupları ile bir araya geldi. Sağlam Düzce belediyesi olarak bu yıl 150 bin ton asfalt üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Düzceli basın mensuplarının İşadamı Faruk Türkseven ile birlikte başlattıkları çay simit sohbetinin bu haftaki konuğu Belediye Başkan Yardımcıları Elif Sezer Cebar ve Özgür Sağlam oldu.

Birbirimizi tanıma fırsatı bulduk

Elif Sezer Cebar bu buluşma sayesinde Düzce basınını daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını dile getirerek “Basın mensubu arkadaşlarımızla bir sabah buluşması yaptık. Birlikte çay içip simit yedik. Güzel bir sohbet ortamı oldu. Birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Bizi de bu organizasyona dahil ettikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

150 bin ton asfalt üretilecek

Başkan Yardımcısı Sağlam ise Düzce’de yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Bu yıl 150 bin ton asfalt üretmeyi planladıklarının altını çizen Sağlam şöyle konuştu, “Bu davet için çok teşekkür ederiz. Bu alışkanlık haline geldiği için Düzce’ye katkısı olacağına inanıyoruz. Bunun yansımalarını görüyoruz. Sıcak, doğal bir ortam var. Herkes özgürce kendisini ifade edebiliyor. Asfalt üretimi önümüzdeki hafta başlayacak. Bu seneki hedefimiz 150 bin ton. Yeni açılacak 2 önemli bulvarımız var. Altyapılarını tamamladık. Bir tanesi Metek Mahallesindeki dere kenarından Karaca tarafından Memur-Sen konutlarına giden bağlantı yolu. Diğeri de Terminal bağlantı yolu. Metek tarafındaki yolumuz tamamen bitti. Altyapı çalışmaları da bitti. Terminal Bağlantı yolunda da açılmamış bir bölüm var. O bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Ramazan ayı sonrası oranın programını da yapacağız.”

Tüm ekipler sahada

Park ve bahçeler ekiplerinin hem Melen-Su Park hem de refüjlerde aralıksız çalıştıklarını dile getiren Sağlam “Park bahçeler alanında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İhaleyi alan firma bütün ekibiyle sahada. Ekibin yarısı şuan Melen-Su Park’ta faaliyet gösteriyor. Orta refüjlerde farklı bir çalışma yapıyoruz. Diğer ekipte refüjlerde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Öncelik kalıcı konutlar iç hatlar

Sağlam kalıcı konutlar iç hattında deforme olan yolların iyileştirilmesine öncelik vereceklerini söyleyerek “Düzce merkez Kalıcı Konutlar bağlantısında rampa bir bölüm var. Burada kalın boya ile bir hız kesici düzenlemesi yapacağız. Bağlantı üzerindeki yeni kavşak etrafında da bordür kenarlarını sinyalize edebilecek bir çalışma yapacağız. Planlarımız arasında Düzce merkez Kalıcı Konutlar bağlantı yolunun iyileştirilmesi çalışması mevcut. Ancak önceliğimiz kalıcı konutların iç hatları. Orada bayağı deforme olmuş yollarımız var. Eğer yeterli süre olursa ana yolda da bir aşınma çalışması yapacağız” şeklinde açıklama yaptı.

Gerçekleştirilen keyifli sohbetin ardından Başkan Yardımcıları basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku